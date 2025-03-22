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В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

Ранее сообщалось о взрывах в районе водохранилища в Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ Украины сообщали, что в районе водохранилища в Киевской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе, а также в Киеве и еще в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что на территории железнодорожного вокзала города Здолбунов в Ровненской области на западе Украины произошел пожар, однако о причинах возгорания не сообщалось.