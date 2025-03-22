В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы в Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ Украины сообщали, что в районе водохранилища в Киевской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе, а также в Киеве и еще в восьми украинских областях была объявлена воздушная тревога.
До этого стало известно, что на территории железнодорожного вокзала города Здолбунов в Ровненской области на западе Украины произошел пожар, однако о причинах возгорания не сообщалось.