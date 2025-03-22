Эрмитаж объяснил ситуацию с девушкой, которую якобы не пустили из-за наряда

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы», — уточняется в заявлении Эрмитажа.