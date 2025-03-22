Эрмитаж объяснил ситуацию с девушкой, которую якобы не пустили из-за наряда

В Государственном Эрмитаже объяснили инцидент с девушкой-блогером из Москвы, которую якобы отказались пропустить в музей из-за её одежды. В Telegram-канале Эрмитажа назвали случившееся провокацией.
Ранее многие СМИ опубликовали историю блогерши, которая в своих соцсетях пожаловалась на сотрудников музея. По её словам, их с подругой не пустили внутрь из-за «слишком нарядной одежды».
«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы», — уточняется в заявлении Эрмитажа.
Девушки прошли контроль, после чего начали проводить фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки запрещены правилами музея.
Сотрудники Эрмитажа уверены, что подобная провокация осуществлялась с целью раскрутки соцсетей россиянки, а также для рекламы бренда. Некоторые подписчики блогерши заметили несостыковки в её истории, о которых указали в комментариях к посту девушки.
Ранее сообщалось, что в Эрмитаже мужчина сел на экспонат конца XVIII века.