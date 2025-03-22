Nature: разработан препарат для восстановления работы мозга

Исследования проводились на мышах, у которых была искусственно «отключена» конечность, имитируя последствия инсульта. Препарат DDL-920 показал свою эффективность, восстанавливая связи между нейронами, которые играют ключевую роль в функционировании мозга и контроле движений. Ведущий автор исследования, доктор С. Томас Кармайкл, отметил, что реабилитация после инсульта ограничена, поскольку многие пациенты не могут поддерживать необходимую интенсивность тренировок. Он подчеркнул, что пора перевести реабилитацию в эру молекулярной медицины.