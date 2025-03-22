Nature: разработан препарат для восстановления работы мозга

У пациентов, перенесших инсульт, появилась новая надежда на восстановление: исследователи обнаружили препарат, который может значительно упростить реабилитацию, избавив от необходимости длительной и сложной физиотерапии, сообщает Newatlas.
Обычно инсульт приводит к нарушению двигательных функций, которые могут быть частичными или полными, в зависимости от пораженной области мозга. Восстановление требует значительных временных затрат и усилий, и, к сожалению, у некоторых пациентов двигательные функции не восстанавливаются вовсе.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали препарат DDL-920, который продемонстрировал способность полностью восстанавливать контроль над движениями.
Исследования проводились на мышах, у которых была искусственно «отключена» конечность, имитируя последствия инсульта. Препарат DDL-920 показал свою эффективность, восстанавливая связи между нейронами, которые играют ключевую роль в функционировании мозга и контроле движений. Ведущий автор исследования, доктор С. Томас Кармайкл, отметил, что реабилитация после инсульта ограничена, поскольку многие пациенты не могут поддерживать необходимую интенсивность тренировок. Он подчеркнул, что пора перевести реабилитацию в эру молекулярной медицины.
Несмотря на обнадеживающие результаты, препарат должен пройти обширные клинические испытания на людях, чтобы подтвердить свою безопасность и эффективность. На этом этапе часто возникают непредвиденные сложности, и препарат может не дойти до рынка. Тем не менее, исследование открывает новые горизонты в лечении инсульта.
Ранее сообщалось, что найдено новое вещество, которые может стать эффективным лекарством для терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.