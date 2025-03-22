Мошенники обманули комика Бебуришвили на 5 млн рублей из-за «поддержки ВСУ»

После этого комику, по его словам, «позвонили из Госуслуг на Telegram» и сказали, что на него «оформлена доверенность на оформление средств». Злоумышленники убедили артиста, что деньги «уйдут на поддержку Вооружённых сил Украины», а сам Бебуришвили якобы «получит срок за поддержку терроризма».