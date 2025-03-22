Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули комика Бебуришвили на 5 млн рублей из-за «поддержки ВСУ»

Злоумышленники убедили артиста, что деньги «уйдут на поддержку Вооружённых сил Украины».

Источник: Аргументы и факты

Комик Андрей Бебуришвили поделился, что злоумышленники выманили у него свыше 5,2 миллиона рублей.

По его словам, в феврале ему позвонили мошенники и попросили озвучить код из смс. Злоумышленники говорили, что это необходимо «для переоформления доставки посылки».

Бебуришвили назвал код. В результате мошенники напугали артиста тем, что они якобы получили доступ к его профилю на Госуслугах.

После этого комику, по его словам, «позвонили из Госуслуг на Telegram» и сказали, что на него «оформлена доверенность на оформление средств». Злоумышленники убедили артиста, что деньги «уйдут на поддержку Вооружённых сил Украины», а сам Бебуришвили якобы «получит срок за поддержку терроризма».

Затем злоумышленникам удалось убедить артиста перевести денежные средства на «безопасный счёт». В результате Бебуришвили потерял пять миллионов 245 тысяч рублей.

Комик рассказал об этом случае во время своего выступления. Он уверяет, что речь идёт о реальной истории.

«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже не стеснялись», — обратился Бебуришвили к зрителям.

Ранее Андрей Бебуришвили рассказал, что разбил свой автомобиль, врезавшись в дорожное ограждение.