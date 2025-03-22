Мошенники обманули комика Бебуришвили на 5 млн рублей из-за «поддержки ВСУ»

Комик Андрей Бебуришвили поделился, что злоумышленники выманили у него свыше 5,2 миллиона рублей.
По его словам, в феврале ему позвонили мошенники и попросили озвучить код из смс. Злоумышленники говорили, что это необходимо «для переоформления доставки посылки».
Бебуришвили назвал код. В результате мошенники напугали артиста тем, что они якобы получили доступ к его профилю на Госуслугах.
После этого комику, по его словам, «позвонили из Госуслуг на Telegram» и сказали, что на него «оформлена доверенность на оформление средств». Злоумышленники убедили артиста, что деньги «уйдут на поддержку Вооружённых сил Украины», а сам Бебуришвили якобы «получит срок за поддержку терроризма».
Затем злоумышленникам удалось убедить артиста перевести денежные средства на «безопасный счёт». В результате Бебуришвили потерял пять миллионов 245 тысяч рублей.
Комик рассказал об этом случае во время своего выступления. Он уверяет, что речь идёт о реальной истории.
«Спасибо, что не стесняетесь смеяться над этим, в полиции тоже не стеснялись», — обратился Бебуришвили к зрителям.
Ранее Андрей Бебуришвили рассказал, что разбил свой автомобиль, врезавшись в дорожное ограждение.