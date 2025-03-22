Al Masirah: США нанесли три авиаудара по аэропорту Ходейда в Йемене

При этом другой телеканал, Al Hadath, сообщает, что в ходе американских ударов ранен командующий военно-морскими силами мятежного йеменского движения «Ансар Алла», известного как «хуситы», Мансур ас-Саади. Кроме него, пострадали еще семеро хуситов. В аэропорту Ходейда были размещены установки для запуска ракет и БПЛА, а также склады вооружений, которые использовались хуситами, уточняет телеканал.