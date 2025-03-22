Al Masirah: США нанесли три авиаудара по аэропорту Ходейда в Йемене

Соединенные Штаты нанесли удары по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена. Об этом информирует подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah. Сообщается, что было нанесено как минимум три авиаудара по аэропорту.
При этом другой телеканал, Al Hadath, сообщает, что в ходе американских ударов ранен командующий военно-морскими силами мятежного йеменского движения «Ансар Алла», известного как «хуситы», Мансур ас-Саади. Кроме него, пострадали еще семеро хуситов. В аэропорту Ходейда были размещены установки для запуска ракет и БПЛА, а также склады вооружений, которые использовались хуситами, уточняет телеканал.
Накануне йеменские хуситы (движение «Ансар Алла») заявили, что запустили гиперзвуковую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. При этом они опубликовали предупреждение в адрес авиакомпаний о продолжении атак.
Также хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море.