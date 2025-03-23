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Что можно и нельзя делать в Василисин день 23 марта на Указательницу

Василисин день, или Указательницу празднуют 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 марта вспоминает святую Василису. В народе принято отмечать Василисин день. Однако существует еще одно название — Указательница. Все дело в том, что с 23 мая начинал сходить лед и у святой просили помощи в защите от паводка.

Что нельзя делать 23 марта.

Запрещено совершать покупки. В частности, приобретать новые одежду и обувь. Кроме того, не следует пить алкоголь. Подобным можно привлечь внимание темных сил. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Что можно делать 23 марта.

По традиции, в Василисин день мужчины всегда ходили на рыбалку. Это связано с тем, что в реках было довольно много рыбы.

Согласно приметам, облака, которые медленно плывут по небу, предсказывают мороз. В том случае, если на небе синие облака, то ждали дождливой, но теплой погоды.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.

Тем временем мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта — что ждать белорусам.

Кроме того, белорусская супермодель Евгения Катова рассказала правду про отношения с мужем: «Он добивался меня не один год».

А еще «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта.