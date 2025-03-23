Что можно и нельзя делать в Василисин день 23 марта на Указательницу

Православная церковь 23 марта вспоминает святую Василису. В народе принято отмечать Василисин день. Однако существует еще одно название — Указательница. Все дело в том, что с 23 мая начинал сходить лед и у святой просили помощи в защите от паводка.
Что нельзя делать 23 марта.
Запрещено совершать покупки. В частности, приобретать новые одежду и обувь. Кроме того, не следует пить алкоголь. Подобным можно привлечь внимание темных сил. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Что можно делать 23 марта.
По традиции, в Василисин день мужчины всегда ходили на рыбалку. Это связано с тем, что в реках было довольно много рыбы.
Согласно приметам, облака, которые медленно плывут по небу, предсказывают мороз. В том случае, если на небе синие облака, то ждали дождливой, но теплой погоды.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.
Тем временем мощная магнитная буря обрушится на Землю утром 23 марта — что ждать белорусам.
Кроме того, белорусская супермодель Евгения Катова рассказала правду про отношения с мужем: «Он добивался меня не один год».
А еще «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта.