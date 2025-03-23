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Какой сегодня день: 23 марта

Этот день является 82-м в григорианском календаре. До конца года остается 283 дня.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день? О том, чем еще ознаменовано 23 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 23 марта

В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

В 1983 году был запущен «Астрон» — советский космический ультрафиолетовый телескоп.

Кто родился 23 марта

Композитор Людвиг Минкус (1826−1917).

Психолог Эрих Фромм (1900−1980).

Режиссер Акира Куросава (1910−1998).

Шахматист Виктор Корчной (1931−2016).

Бард Евгений Клячкин (1934−1994).

Режиссер Михаэль Ханеке (1942).

Актриса Жюдит Годреш (1972).

Фигурист максим Маринин (1977).

23 марта в православном календаре

В этот день православные верующие чтут память святого Кодрата и его учеников. Продолжается Великий пост.

Именины

23 марта именины у Федора, Михаила, Павла, Георгия, Виктора, Дениса, Леонида, Ивана, Дмитрия, Марка, а также у Ники, Василисы, Галины и Анастасии.

23 марта в народном календаре

На Руси в этот день говорили: «Василисин туман съедает снег». Люди начинали заниматься весенними заботами, например, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подпол.