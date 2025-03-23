Какой сегодня день: 23 марта

Знаете ли вы, что 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день? О том, чем еще ознаменовано 23 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 23 марта
В 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
В 1983 году был запущен «Астрон» — советский космический ультрафиолетовый телескоп.
Кто родился 23 марта
Композитор Людвиг Минкус (1826−1917).
Психолог Эрих Фромм (1900−1980).
Режиссер Акира Куросава (1910−1998).
Шахматист Виктор Корчной (1931−2016).
Бард Евгений Клячкин (1934−1994).
Режиссер Михаэль Ханеке (1942).
Актриса Жюдит Годреш (1972).
Фигурист максим Маринин (1977).
23 марта в православном календаре
В этот день православные верующие чтут память святого Кодрата и его учеников. Продолжается Великий пост.
Именины
23 марта именины у Федора, Михаила, Павла, Георгия, Виктора, Дениса, Леонида, Ивана, Дмитрия, Марка, а также у Ники, Василисы, Галины и Анастасии.
23 марта в народном календаре
На Руси в этот день говорили: «Василисин туман съедает снег». Люди начинали заниматься весенними заботами, например, отводили воду от дома, чтобы она не ушла в подпол.