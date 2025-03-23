Парки концентрированного горя: зачем люди идут на кладбища Северной столицы

Тем не менее живых всегда так или иначе тянуло на кладбище, и не обязательно с ритуальной целью захоронения родных и близких. Можно вспомнить эпоху сентиментализма и романтизма с их культом смерти и любовью к кладбищенским прогулкам, воспевавшимся в элегиях и балладах, формировавших «эстетическое восприятие некрополя». Об этом можно прочесть в одном из самых фундаментальных и авторитетных трудов о петербургских кладбищах, на который часто ссылается Николаева — книге А. В. Кобака и Ю. М. Пирютко «Исторические кладбища Санкт-Петербурга». Но еще до появления поэтов-романтиков, очарованных загробным миром и любивших в своих сочинениях постоять одной ногой в могиле, люди попроще не без удовольствия собирались на кладбищах.