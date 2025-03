Песни остаются с человеком: почему тема плагиата в музыке вечная

Это удалось Майли Сайрус в песне Flowers — правда, она использовала в припеве лишь часть золотой секвенции. Но теперь возник вопрос: сочинила ли мелодию она сама или же «подслушала» ее у Бруно Марса? Сходство главного мотива Flowers с куплетами When I Was Your Man слышно сразу, несмотря на более быстрый темп и иное настроение. Но ситуацию усложняет как раз наличие самого расхожего гармонического оборота в основе обеих песен (а гармония во многом диктует и мелодию).