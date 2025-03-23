Песни остаются с человеком: почему тема плагиата в музыке вечная

С одной стороны, это могло быть чистым совпадением — как у той же Леди Гаги, которая никак не могла слышать песенку Красной шапочки (тем более, скачок мелодии на звуке «Аа» — единственное, что роднит две композиции, так что даже если бы артистка жила в нашей стране и знала советский киношлягер, ни один суд не признал бы ее виновной). С другой стороны, у Майли и Бруно сходство не только мелодии, но и гармонии. Да еще и рифма flowers / hours ровно на тех же строках. Поэтому не исключено, что перед нами если не сознательное воровство (зачем же Сайрус так подставляться?), то игра подсознания.