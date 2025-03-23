Календарь на 23 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Никон, известный также как Никон Великий, был видным церковным деятелем XI века. Он был первым учеником и сподвижником преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители, к которому пришел, уже будучи иереем. Никон постригал в монашество всех новоприходящих иноков, включая преподобного Феодосия Печерского. За пострижение любимцев великого князя Изяслава — преподобных Варлаама и Ефрема — святой Никон навлек на себя гнев правителя, но смело отказался убеждать пострижеников покинуть монастырь. Позднее он удалился в Тмутаракань, где основал монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Вернувшись в Киево-Печерскую обитель, Никон был избран ее игуменом и много трудился для украшения монастыря иконами и мозаикой. Скончался в 1088 году и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.