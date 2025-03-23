Падающие кресты и молнии с небес: 7 знаков, говорящих о том, что Украине конец

Буквально за месяц до упавшего софийского креста случилось ещё одно происшествие, которое заставило многих верующих задуматься о том, в какое непростое время они вступают. 9 декабря 2021 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры (в том самом, где теперь почернели кресты) во время службы был опрокинут потир — чаша со Святыми Дарами. И хотя случилось это не в давке — просто одному из священников стало плохо, — присутствующие увидели в этом плохой знак. Святые Дары — самая главная святыня православия. Это то, на чём стоит и держится вся Церковь Христова. Её опрокидывание не предвещает ничего хорошего.