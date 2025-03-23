В Эрмитаже назвали провокацией заявление нарядной блогерши

Московская блогерша Алекса, которая пожаловалась, что ее не пустили в Эрмитаж якобы из-за слишком нарядной одежды, намеревалась устроить в интерьерах музея коммерческую съемку. Так в пресс-службе Эрмитажа прокомментировали скандальную ситуацию.
Ранее Алекса опубликовала пост, в котором заявила, что ее отказались пропустить в Эрмитаж якобы из-за того, что она была в туфлях на шпильке, длинной белой юбке и серой кофте с черным пальто на плечах. За два дня ролик собрал более трех миллионов просмотров. При этом ролик с жалобами на то, что ее не пустили в Эрмитаж, девушка записала в стенах музея.
В Эрмитаже указали на то, что Алекса и ее спутница запланировали коммерческую фотосессию в залах музея, но покупать специальный билет, разрешающий это, не хотели.
В музее назвали пост блогерши провокационным.
«Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашёл средств на законную рекламу. Часть подписчиков заметила нестыковки в этой истории. Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», — сказано в релизе.
Накануне Росгвардия в Петербурге задержала посетителя Эрмитажа за опасное селфи. 59-летний гость, гуляя по залам, решил поближе познакомиться с тронным креслом магистра мальтийского ордена конца XVIII века и сел в него. В результате на экспонате образовалась микротрещина.