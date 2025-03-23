В Эрмитаже назвали провокацией заявление нарядной блогерши

Ранее Алекса опубликовала пост, в котором заявила, что ее отказались пропустить в Эрмитаж якобы из-за того, что она была в туфлях на шпильке, длинной белой юбке и серой кофте с черным пальто на плечах. За два дня ролик собрал более трех миллионов просмотров. При этом ролик с жалобами на то, что ее не пустили в Эрмитаж, девушка записала в стенах музея.