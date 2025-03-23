Стеклянный мозг: Учёные нашли в человеке загадочную аномалию

Вулканологи пришли к выводу, что 20-летний страж Коллегии погиб во время быстрого прохождения довольно разряженного пирокластического потока. Свою роль сыграл и тот факт, что витрифицированные ткани были защищены толстыми костями — черепом и позвонками. Это помогло избежать полного испарения мягких тканей. Затем вулканический поток ушёл вниз по склону, оставив на теле жертвы всего несколько сантиметров осадка, и температура вернулась к температуре окружающей среды. В момент, когда останки охладились до 510 , мозг превратился в чёрное стекло, сохранив при этом клеточные структуры. Это единичный случай. Процесс стеклования мягких тканей больше нигде не зафиксирован.