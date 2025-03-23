Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани

Четыре пожарных поезда привлечены к тушению пожара на нефтебазе на Кубани. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.
Сообщается, что поезда используются для подвоза воды в расположенный на территории предприятия пожарный водоем.
«Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня», — сказано в релизе.
На объекте задействованы 473 человека и 189 единиц техники.
Напомним, в ночь на 19 марта Краснодарский край атаковали беспилотники. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе в Кавказском районе.
21 марта из-за разгерметизации резервуара на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека.
По состоянию на 22 марта площадь пожара на нефтебазе на Кубани составляла больше тысячи квадратных метров.