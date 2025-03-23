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Президент Чехии Пётр Павел: у Киева не было шансов на победу

Заявление прозвучало в интервью украинскому изданию.

Источник: Аргументы и факты

У Украины не было предпосылок к «победе» даже перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году, заявил чешский лидер Пётр Павел.

Он обратился к Киеву, заявление прозвучало в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления необходимо соотношение сил по меньшей мере три к одному, а лучше пять к одному, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу РФ», — сказал президент Чехии.

Кроме того, Павел отметил, что в настоящее время чешской стороне следует продолжать оказывать ВСУ поддержку, которая позволит Киеву «удержать территорию, не потерять больше ничего и как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявлял, что нельзя «убирать ногу с педали газа» в поддержке ВСУ.

Профессор из Финляндии Туомас Малинен выразил мнение, что Украина проиграла конфликт. Он подчеркнул, что она разделится или исчезнет.