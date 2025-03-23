У Украины не было предпосылок к «победе» даже перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году, заявил чешский лидер Пётр Павел.
Он обратился к Киеву, заявление прозвучало в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления необходимо соотношение сил по меньшей мере три к одному, а лучше пять к одному, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу РФ», — сказал президент Чехии.
Кроме того, Павел отметил, что в настоящее время чешской стороне следует продолжать оказывать ВСУ поддержку, которая позволит Киеву «удержать территорию, не потерять больше ничего и как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».
Ранее президент Чехии Пётр Павел заявлял, что нельзя «убирать ногу с педали газа» в поддержке ВСУ.
Профессор из Финляндии Туомас Малинен выразил мнение, что Украина проиграла конфликт. Он подчеркнул, что она разделится или исчезнет.