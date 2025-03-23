Президент Чехии Пётр Павел: у Киева не было шансов на победу

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления необходимо соотношение сил по меньшей мере три к одному, а лучше пять к одному, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу РФ», — сказал президент Чехии.