Раевский раскрыл, могут ли GPS и Bluetooth раскрывать персональные данные

«GPS — это всего лишь приемник, который вычисляет местоположение, а Bluetooth имеет ограничения на передачу данных между устройствами. А вот что касается микрофона и видеокамеры, то реальная угроза возможна только в случае, если приложение получает соответствующие разрешения от пользователя. Примером такой ситуации стал случай с приложением “Яндекс. Навигатор”, которое записывало аудиофайлы через микрофон, но это объяснялось техническими потребностями приложения для отладки», — объяснил собеседник aif.ru.