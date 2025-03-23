Раевский раскрыл, могут ли GPS и Bluetooth раскрывать персональные данные

Вопросы безопасности использования смартфонов и опасности утечек данных стали актуальными для многих пользователей. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал aif.ru, какие угрозы действительно существуют, и как можно минимизировать риски.
Он отметил, что современные смартфоны не имеют скрытых функций для слежки.
«Все функции, такие как доступ к камере, микрофону и файлам, строго регулируются, и без уведомления пользователя приложение не может получить доступ к этим данным», — отметил эксперт.
Основная угроза, по его словам, заключается в приложениях, которым мы бездумно предоставляем доступ.
«Это может быть связано с установкой программ из непроверенных источников, а также с необоснованным предоставлением приложению доступа к SMS-сообщениям, звонкам и другим личным данным. Если вы не знаменитость или крупный бизнесмен, то вам не стоит опасаться взломов через уязвимости. Важно избежать массовых угроз, таких как фейковые или шпионские приложения», — подчеркнул Раевский.
Кроме того, он отметил, что технологии GPS и Bluetooth не представляют угрозы для утечки информации.
«GPS — это всего лишь приемник, который вычисляет местоположение, а Bluetooth имеет ограничения на передачу данных между устройствами. А вот что касается микрофона и видеокамеры, то реальная угроза возможна только в случае, если приложение получает соответствующие разрешения от пользователя. Примером такой ситуации стал случай с приложением “Яндекс. Навигатор”, которое записывало аудиофайлы через микрофон, но это объяснялось техническими потребностями приложения для отладки», — объяснил собеседник aif.ru.
Ранее сообщалось, что критическая уязвимость в системе безопасности iPhone несет угрозу возможности стороннего доступа к данным, хранящимся на устройстве.