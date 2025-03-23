Лошадь врезалась в столб в Павлодарской области: 16-летний всадник в реанимации

Несчастный случай произошел 21 марта в селе Кызылжар. Мальчик принимал участие в национальной игре с согласия законного представителя. В этот момент лошадь испугалась и столкнулась с опорой освещения.
Ребенок 2008 г.р. поступил в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Проведена операция, а также комплекс лечебных мероприятий. В настоящее время состояние ребенка стабильное. Он находится под постоянным наблюдением врачей, проводится интенсивная терапия. Специалисты продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, департаментом полиции региона направлено представление в адрес акимата Аксу по устранению условий и причин, способствовавших происшествию.