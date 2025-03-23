Лошадь врезалась в столб в Павлодарской области: 16-летний всадник в реанимации

Ребенок 2008 г.р. поступил в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Проведена операция, а также комплекс лечебных мероприятий. В настоящее время состояние ребенка стабильное. Он находится под постоянным наблюдением врачей, проводится интенсивная терапия. Специалисты продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.