Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче после отставки Черчесова

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в конце января. В тот же момент ушёл и весь тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола сообщила, что они расторгли контракт по обоюдному согласию. Под руководством российского специалиста Казахстан проиграл пять официальных матчей из шести с общим счётом 0:15.