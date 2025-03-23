Кто покинул шоу «Суперстар-5» в шаге от финала: неожиданная и драматичная развязка

В субботу, 22 марта 2025 года, на телеканале НТВ вышел полуфинальный выпуск пятого сезона музыкального конкурса «Суперстар», в котором за право выйти в финал боролись пять участников. Звездам прошлых лет предстояло выступить с сольными номерами и в дуэтах с конкурсантами из предыдущих сезонов шоу. Несмотря на равные итоговые баллы у двух претендентов на вылет, судьям пришлось сделать непростой выбор. Подробнее о формате шоу, выступлении участников, а также о том, кто покинул проект перед финалом — в материале URA.RU.