Al Hadath: командующий ВМС хуситов ранен из-за ударов США по Йемену

В результате ударов Соединённых Штатов по территории Йемена ранения получил командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади, информирует Al Hadath.
Американская сторона нанесла удары по городу Ходейда, который находится на западе Йемена. В частности, атаке подверглась морская база движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Ходейде на берегу Красного моря.
Помимо командующего ВМС, ранения получили ещё семь участников движения.
Также военные США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейды. По информации телеканала, целью ударов был склады с оружием, а также установки для пуска ракет и БПЛА, размещённые в воздушной гавани.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные и решительные действия в отношении группировки «Ансар Аллах».
В частности, американские военные наносят удары по столице Йемена Сане, где находятся объекты хуситов.
Ранее сообщалось, что хуситы уничтожили американский беспилотный летательный аппарат в центральной части Йемена.