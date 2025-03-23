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«РВ» показала, как «Железный» танковый полк громит ВСУ у Дзержинска

ВС РФ освободили Дзержинск в феврале текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины южнее Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры показали соответствующие кадры.

«68 “Железный” танковый полк громит позиции ВСУ южнее Торецка», — говорится в публикации.

Речь идёт о 68-м гвардейском танковом полке, известном как «Железный».

Напомним, в феврале российские военные освободили Дзержинск, расположенный в 90 километрах от Донецка. В городе с 2014 года закрепились украинские боевики, там находился укрепрайон с развитой железнодорожной сетью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили шахту «Центральная» в Дзержинске в Донецкой народной республике, которая являлась последним опорным пунктом Вооруженных сил Украины в данном населённом пункте.