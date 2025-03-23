«РВ» показала, как «Железный» танковый полк громит ВСУ у Дзержинска

Российские военные наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины южнее Дзержинска (украинское название — Торецк), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры показали соответствующие кадры.
«68 “Железный” танковый полк громит позиции ВСУ южнее Торецка», — говорится в публикации.
Речь идёт о 68-м гвардейском танковом полке, известном как «Железный».
Напомним, в феврале российские военные освободили Дзержинск, расположенный в 90 километрах от Донецка. В городе с 2014 года закрепились украинские боевики, там находился укрепрайон с развитой железнодорожной сетью.
Ранее сообщалось, что ВС РФ захватили шахту «Центральная» в Дзержинске в Донецкой народной республике, которая являлась последним опорным пунктом Вооруженных сил Украины в данном населённом пункте.