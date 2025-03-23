Трамп солгал девять раз за одно выступление: вот о чем

Серьезные ошибки, по мнению авторов телеканала, Трамп допустил в отношении выделенных Киеву сумм. Вопреки его утверждению, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи, CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США обещали «предоставить Украине около 129 млрд долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 млрд».