Трамп солгал девять раз за одно выступление: вот о чем

Президент СШАА Дональд Трамп во время одного из своих последних выступлений перед СМИ в Овальном кабинете допустил как минимум девать ложных высказываний. К таким выводам пришли журналисты телеканала CNN, изучив его речь.
По данным издания, американский лидер завысил цифры сразу по нескольким ключевым вопросам. Среди них называются итоги выборов в США в ноябре 2024 года, помощь Киеву, миграция и торговые дефициты с Канадой и Китаем.
«Трамп утверждал, что на выборах набрал “немногим более 80 млн голосов”, хотя официальные результаты показывают, что за него проголосовали около 77,3 млн избирателей», — подметило издание.
Серьезные ошибки, по мнению авторов телеканала, Трамп допустил в отношении выделенных Киеву сумм. Вопреки его утверждению, что США выделили Украине 350 миллиардов долларов помощи, CNN со ссылкой на Кильский институт мировой экономики утверждает, что, по состоянию на декабрь 2024 года, США обещали «предоставить Украине около 129 млрд долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи, из которых на тот момент было фактически выделено около 123 млрд».
Целы ряд неточностей касается темы НАТО — в частности, утверждений, что «Если бы не Трамп, НАТО бы не существовало». Издание уверяет, что ничего подобного руководители НАТО не говорили.
Нашлись искажения и по теме дефицита торговли США с Китаем. Трамп сказал, что он превысил $1 трлн. А журналисты нашли данные, что на самом деле этот показатель достигал $263,3 млрд в 2024 году. Похожие искажения относятся и к Канаде — там реальный дефицит составил $35,7 млрд, вместо озвученных Трампом $200 млрд.
В Белом доме пока не прокомментировали публикацию CNN.
Ранее Трамп раскрыл, почему США должны сотрудничать с Россией. Он отметил, что в Россией нужно иметь дело, поскольку «у нее самая большая территория».
Также Трамп решил не ограничиваться минералами Украины и предложил передать атомные станции незалежной под контроль США.