В ГД рассказали, когда замена радиаторов в квартире не требует согласования

«Если же запорной арматуры перед радиатором не установлено, то в данном случае радиатор является общим имуществом, ответственность за которое лежит на управляющей компании, и его самовольная замена будет являться самовольным переустройством, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, то есть наложение штрафов на граждан в размере от 2 тысяч до двух 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Но такие ситуации встречаются крайне редко», — заключил он.