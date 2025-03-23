Индексация пенсии с 1 апреля: кому повысят и на сколько

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины). Возрастные критерии постепенно растут: к 2028 году они составят 70 и 65 лет соответственно.