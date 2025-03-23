Индексация пенсии с 1 апреля: кому повысят и на сколько

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%, затронув пенсионеров по старости, инвалидов, детей-сирот и студентов, потерявших родителей. Дополнительные выплаты предусмотрены для ветеранов в регионах, а также автоматические доплаты до прожиточного минимума. Подробности в материале URA.RU.
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Кому повысят социальную пенсию.
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины). Возрастные критерии постепенно растут: к 2028 году они составят 70 и 65 лет соответственно.
После индексации социальная пенсия по старости увеличится до 8 824 рублейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Исключение — коренные малочисленные народы Севера, выходящие на пенсию в 55 (мужчины) и 50 лет (женщины). Также индексация распространится на инвалидов всех групп, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, а также детей-сирот и студентов, потерявших родителей. Отдельно прибавку получат граждане, которым в апреле исполняется 80 лет, и те, кто в этом месяце впервые получит I группу инвалидности.
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На сколько вырастут пенсии с 1 апреля.
После индексации социальная пенсия по старости увеличится до 8 824,08 рубля (ранее — 7 689,83 рубля). Для инвалидов III группы выплата составит 7 500,53 рубля, II группы — 8 824 рубля, I группы и инвалидов с детства II группы — 17 648,24 рубля. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы будут получать 21 177,59 рубля. Выплаты по потере одного родителя вырастут до 8 824,08 рубля, по потере обоих — до 17 648,24 рубля. Студенты сохранят право на пенсию до 23 лет или окончания обучения.
Региональные доплаты варьируются в зависимости от субъекта. Например, в Москве к 80-летию Победы ветераны ВОВ, включая участников обороны города, блокадников и вдов погибших военных, получат единовременные выплаты от 25 до 70 тыс. рублей. Федеральная социальная доплата гарантирует, что общий размер пенсии не опустится ниже прожиточного минимума (15 250 ₽ в 2025 г.). В регионах с более высоким ПМ доплата рассчитывается по местным стандартам.
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Как получить социальную пенсию.
Социальная пенсия по старости или инвалидности назначается автоматически. Для остальных категорий необходимо подать заявление в Социальный фонд через отделение, МФЦ или портал «Госуслуги». Потребуются паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие право на выплату: свидетельство о смерти родителей, справка об инвалидности или об обучении. Коренные народы Севера дополнительно предоставляют свидетельство о рождении с указанием места и справку из муниципалитета.
Получать пенсию можно через «Почту России’Фото: Илья Московец © URA.RU.
Получать пенсию можно через «Почту России», банк (включая карту «Мир»), социального работника или доверенное лицо. Выплаты по инвалидности действуют до переосвидетельствования, по потере кормильца — до 23 лет. Региональные доплаты, такие как московские выплаты ветеранам, требуют отдельного оформления. Индексация и доплаты до прожиточного минимума назначаются автоматически — обращаться за перерасчетом не нужно.