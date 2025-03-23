В США найдена мертвой экс-прокурор Джессика Абер

Джессика Абер, ранее занимавшая должность прокурора штата Вирджиния в США, найдена мертвой в своем доме. Об этом информирует издание The Washington Post (WP).
«Джессика Абер, опытный прокурор, ставшая одной из немногих женщин, возглавивших престижную прокуратуру США в Северной Вирджинии, скончалась ночью у себя дома в Александрии, сообщили ее бывшие коллеги», — сказано в публикации.
Абер занимала должность прокурора Вирджинии с 2021 года. На эту должность ее выдвинули по инициативе Джо Байдена, который тогда был президентом США. Джессика Абер сложила полномочия два месяца назад.
Ранее сообщалось, что после вступления Трампа в должность президента США, было уволено порядка 60 сотрудников госаппарата.
Ранее сообщалось, что суд в Джорджии отказался снять обвинения против Трампа по делу 2020 года, но отстранил прокурора Фани Уиллис и ее команду от расследования.