Вильфанд: 2025 год рискует войти в пятерку самых теплых в истории

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — объяснил Роман Вильфанд в интервью ТАСС.