Вильфанд: 2025 год рискует войти в пятерку самых теплых в истории

Теплее становится из-за увеличения концентрации парниковых газов.
Текущий год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — объяснил Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
О том, какое место займет 2025 год среди самых теплых, можно будет с уверенностью сказать во второй половине года. Ранее об экстремальной погоде в России рассказывал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Национальная служба новостей».