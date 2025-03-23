Жители Мангистауской области намеренно не платят налог на транспорт

После этого за каждый день задержки будет начисляться пеня. Кроме того, при неуплате налога соответствующее уведомление будет направлено налогоплательщику. Если уведомление не будет исполнено, будет вынесен налоговый приказ, который затем направят частному судебному исполнителю для принудительного взыскания.