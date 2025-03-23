Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ

«С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много раз в игре пытался попасть в ворота, много бросал. Этот момент, когда ребята выскочили на лёд и стали меня поздравлять, для меня особенный!» — признался Ливо после окончания матча.