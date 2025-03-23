Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ

Рекордный гол форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Видео © Telegram / КХЛ.
Канадский нападающий стал автором третьего гола своей команды. Эта шайба стала для него 49-й в текущем сезоне. Предыдущий рекорд, напомним, принадлежал Сергею Мозякину, который в сезоне 2016/17 отметился 48 шайбами за магнитогорский «Металлург».
«С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много раз в игре пытался попасть в ворота, много бросал. Этот момент, когда ребята выскочили на лёд и стали меня поздравлять, для меня особенный!» — признался Ливо после окончания матча.
Свою 48-ю шайбу Джош Ливо забил в выездном матче против «Сибири», который уфимцы выиграли со счётом 3:1. Отметим, что 25 февраля канадский нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на ещё два года.