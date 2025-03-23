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Что будет с ценами в магазинах после падения доллара

Снижение курса доллара по отношению к рублю потенциально может привести к уменьшению стоимости импортных продовольственных товаров с ограниченным сроком хранения. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Экономист назвала товары, которые подешевеют после падения доллара.

Снижение курса доллара по отношению к рублю потенциально может привести к уменьшению стоимости импортных продовольственных товаров с ограниченным сроком хранения. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — констатировала Долгова в беседе с агентством «Прайм». Тем не менее, по ее словам, цены на такие импортные продукты как овощи, фрукты, мясо и рыба могут скоро немного снизиться из-за их оперативной реакции на валютные колебания.

Однако снижение стоимости непродовольственных товаров, по словам Долговой, произойдет лишь через несколько месяцев после продажи товаров, ввезенных по прежнему курсу. Возможное удешевление осенних коллекций одежды и обуви также не гарантировано из-за необходимости продавцам компенсировать расходы на хранение закупленных по более высокому курсу товаров.

Официальный курс американского доллара на 18 марта был зафиксирован на отметке в 84,3059 рубля. С августа 2024 года курс доллара не падал ниже 85 рублей. В то же время, курс европейской валюты достиг уровня 90,844 рубля, что является минимальным значением с февраля 2025 года, передает телеканал 360.