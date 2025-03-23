Что будет с ценами в магазинах после падения доллара

«Быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет», — констатировала Долгова в беседе с агентством «Прайм». Тем не менее, по ее словам, цены на такие импортные продукты как овощи, фрукты, мясо и рыба могут скоро немного снизиться из-за их оперативной реакции на валютные колебания.