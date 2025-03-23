Садальский: перед смертью Лариса Голубкина весила 30 килограммов

Советская и российская актриса Лариса Голубкина перед смертью весила 30 килограммов, рассказал актёр Станислав Садальский в своём блоге.
«Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 кг, счёт шёл на часы», — написал он и выразил соболезнования.
Напомним, Лариса Голубкина скончалась в субботу, 22 марта, на 85-м году жизни.
Последние годы своей жизни она провела в специализированном пансионате для престарелых в посёлке Барвиха в Московской области. Речь идёт о пансионате с современными номерами уровня «4 звезды».
По словам дочери актрисы Марии Голубкиной, ей мать страдала от двух онкологических заболеваний, болезни Паркинсона и болезни Вальденстрема. Кроме того, в 2020 году Голубкина тяжело переболела COVID-19.
В 2022 году медицинская комиссия признала Ларису Голубкину неизлечимо больной и присвоила ей паллиативный статус.
Прощание с Ларисой Голубкиной состоится в Театре российской армии 25 марта.