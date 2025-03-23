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Овечкин отдал две результативные передачи в победном матче против «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал два голевых паса в игре против «Флориды», который завершился со счётом 6:3 в пользу столичной команды.

Овечкин отдал две результативные передачи в матче против «Флориды». Обложка © Х / Washington Capitals / Washington Capitals.

Однако россиянин не смог отметиться забитыми голами. На счету Александа остаётся 888 шайб за карьеру в регулярных сезонах НХЛ. Рекорд Уэйна Гретцки, который стремится побить Овечкин, составляет 894 шайбы.

Кроме того, Овечкин не смог увеличить собственный рекорд по числу вратарей, которым забивал в НХЛ. 29-летний чех Витек Ванечек в пятый раз за карьеру не дал нашему соотечественнику поразить ворота.

Ранее Life.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» стала первой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Это достижение они обеспечили после напряжённой победы над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:2. В этом матче Александру удалось отметиться заброшенной шайбой, что позволило ему увеличить свою впечатляющую коллекцию до 888 голов в Национальной хоккейной лиге.