Овечкин отдал две результативные передачи в победном матче против «Флориды»

Ранее Life.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» стала первой, кто гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Это достижение они обеспечили после напряжённой победы над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:2. В этом матче Александру удалось отметиться заброшенной шайбой, что позволило ему увеличить свою впечатляющую коллекцию до 888 голов в Национальной хоккейной лиге.