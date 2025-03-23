ABC: США депортировали свыше 20 венесуэльских мигрантов на базу Гуантанамо

По данным Associated Press, Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо из-за отсутствия задержанных мигрантов на базе. Издание сообщало, что военнослужащие размещены в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, при этом утверждалось, что «программа застопорилась» из-за юридических проблем.