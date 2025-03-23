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ABC: США депортировали свыше 20 венесуэльских мигрантов на базу Гуантанамо

Американские власти заподозрили мигрантов в связях с преступной группировкой из Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Власти Соединённых Штатов депортировали группу мигрантов из Венесуэлы на военную базу Гуантанамо, информирует ABC News.

По данным телеканала, речь идёт о 21 мигранте. Американские власти заподозрили их в связях с преступной группировкой Tren de Aragua из Латинской Америки.

Издание ссылается информацию, полученную от источника, который «знаком с ситуацией».

При этом в материале сказано, что Вашингтон не представил доказательств того, что депортированные мигранты «действительно связаны» с этой бандой.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признал банду Tren de Aragua из Венесуэлы «транснациональной преступной организацией». Трамп подчеркнул, что его администрация депортирует всех её членов, а также пособников.

По данным Associated Press, Пентагон может сократить численность войск в Гуантанамо из-за отсутствия задержанных мигрантов на базе. Издание сообщало, что военнослужащие размещены в Гуантанамо для работы с задержанными мигрантами, при этом утверждалось, что «программа застопорилась» из-за юридических проблем.