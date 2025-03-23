Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Брокколи, содержащая в своем составе сульфорафан, способна предотвращать разрушение суставов и снимать воспаления, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан — соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением», — сказала Сухорукова.
Кроме того, брокколи богата витамином С, который снижает уровень гормона стресса кортизола, что положительно влияет на общий тонус организма, добавила она.