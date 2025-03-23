Врач назвала продукт, который может предотвратить разрушение суставов

«Есть причина, по которой почти каждая диета включает в себя брокколи. Это сульфорафан — соединение, которое повышает уровень тестостерона и борется с накоплением жира в организме. А еще блокирует ферменты, связанные с разрушением суставов и воспалением», — сказала Сухорукова.