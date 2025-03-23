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Reuters: на Украине требуют объяснений после провала ВСУ в Курской области

Отмечается, что отступление украинских формирований на этом направлении углубило общественный раскол в стране.

Источник: Аргументы и факты

Многие жители Украины потребовали от киевского режима объяснить целесообразность проведения провальной операции ВСУ в Курской области, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что отступление украинских формирований на указанном направлении углубило общественный раскол в стране. Один из военнослужащих ВСУ, с которым побеседовали журналисты, выразил мнение, что Киеву вовсе не следовало начинать эту операцию.

Кроме того, в публикации подчёркивается, что освобождение Россией территорий в Курской области позволило ей нивелировать возможный «козырь», который киевский режим мог бы использовать в рамках переговоров.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что украинские солдаты в панике покинули Курскую область после операции «Поток», проведённой объединённой группой штурмовиков Вооружённых сил России. Продвинувшись на 15 км по подземному трубопроводу, российские военные вышли в тыл противника в районе Суджи, обратив в бегство формирования ВСУ.