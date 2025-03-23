Al Hadath: при ударе ЦАХАЛ по Газе погиб член политбюро ХАМАС

Израильские военные нанесли удар по окрестностям населённого пункта Хан-Юнис, который расположен на юге сектора Газа, информирует Al Hadath.
По данным телеканала, в результате удара погиб член политического бюро движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Кроме того, погибла его супруга.
В публикации утверждается, что Израиль нанёс удар по палаточному лагерю.
Ранее в Израиле заявили о ликвидации главы военной разведки ХАМАС. По словам израильских военных, Усама Табаш был ликвидирован на юге Газы.
Напомним, Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. В четверг Минздрав Газы рассказал о более 500 погибших из-за ударов Израиля.