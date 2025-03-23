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Al Hadath: при ударе ЦАХАЛ по Газе погиб член политбюро ХАМАС

Израиль нанёс удар по палаточному лагерю.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли удар по окрестностям населённого пункта Хан-Юнис, который расположен на юге сектора Газа, информирует Al Hadath.

По данным телеканала, в результате удара погиб член политического бюро движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Кроме того, погибла его супруга.

В публикации утверждается, что Израиль нанёс удар по палаточному лагерю.

Ранее в Израиле заявили о ликвидации главы военной разведки ХАМАС. По словам израильских военных, Усама Табаш был ликвидирован на юге Газы.

Напомним, Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. В четверг Минздрав Газы рассказал о более 500 погибших из-за ударов Израиля.