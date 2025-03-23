Названы регионы-лидеры в сфере ИИ

На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков, из них 55% — в Москве. Кроме того, в названных регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки.