Названы регионы-лидеры в сфере ИИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС).
«В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов — креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область», — говорится в сообщении.
На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков, из них 55% — в Москве. Кроме того, в названных регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки.
«Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем. Хотя у отдельных регионов, проводящих активную политику по внедрению и распространению ИИ, есть шанс преодолеть “эффект колеи”, — отметил директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов.
Эксперт добавил, что разработки ИИ не могут быть повсеместными: они концентрируются в центрах с высоким инновационным потенциалом, который, по словам Земцова, сосредоточен в крупнейших научно-технологических центрах с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, крупнейшими университетами и исследовательскими центрами.