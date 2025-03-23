Reuters: украинцы требуют от власти объяснить провал ВСУ в Курской области

«Мы вообще не должны были начинать эту операцию», — сказал в беседе с изданием Reuters пехотинец Алексей Дешевый. «Я просто не уверена, что оно того стоило», — сказала Мария Панкова, которая оплакивала воевавшую за ВСУ подругу, пропавшую без вести в Курской области.