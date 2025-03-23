Силы ВСУ были выдавлены из Курской области.
Операцию ВСУ в Курской области не следовало начинать. Об этом заявил пехотинец Алексей Дешевый. Разгром ВСУ в Курской области вызвал вопросы среди украинцев о целесообразности этой операции.
«Мы вообще не должны были начинать эту операцию», — сказал в беседе с изданием Reuters пехотинец Алексей Дешевый. «Я просто не уверена, что оно того стоило», — сказала Мария Панкова, которая оплакивала воевавшую за ВСУ подругу, пропавшую без вести в Курской области.
Изданием отмечает, что отступление ВСУ из Суджи углубило общественный раскол на Украине. Оно лишило Киев потенциального козыря на переговорах с Россией.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 марта российские войска провели операцию в Курской области, пройдя в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. В результате контратаки большинство сил ВСУ были выдавлены из региона, который противник занимал с августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию.