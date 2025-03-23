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Вильфанд: 2025 год может войти в топ-5 самых теплых в истории

Вильфанд объяснил, что парниковые газы и температура океана могут сделать 2025 год одним из самых жарких.

Источник: Комсомольская правда

2025 год может занять место в топ-5 самых жарких в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Вильфанд объяснил это увеличением концентрации парниковых газов и высокой температурой океана.

Во второй половине года станет ясно, какое именно место он займет среди самых жарких, добавил синоптик.

Тем временем синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Москве до конца весны: ожидается аномально тёплый апрель и обвал холода к маю.

Существует ли глобальное потепление, действительно ли эта проблема так значима, как ее описывают, и чем грозит повышение температуры Земли человечеству — разбираемся вместе с экспертами здесь на KP.RU.

Напомним, проведенный ВЦИОМ опрос показал, что лишь 37% россиян винят человечество в глобальном потеплении.