Вильфанд: 2025 год может войти в топ-5 самых теплых в истории

2025 год может занять место в топ-5 самых жарких в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Вильфанд объяснил это увеличением концентрации парниковых газов и высокой температурой океана.
Во второй половине года станет ясно, какое именно место он займет среди самых жарких, добавил синоптик.
Тем временем синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Москве до конца весны: ожидается аномально тёплый апрель и обвал холода к маю.
Существует ли глобальное потепление, действительно ли эта проблема так значима, как ее описывают, и чем грозит повышение температуры Земли человечеству — разбираемся вместе с экспертами здесь на KP.RU.
Напомним, проведенный ВЦИОМ опрос показал, что лишь 37% россиян винят человечество в глобальном потеплении.