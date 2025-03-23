The Times: Британия может отправить беженцев в балканские страны

Британские власти изучают возможность отправки мигрантов в балканские государства, пишет The Times.
В публикации сказано, что речь идёт о беженцах, которым отказано в предоставлении убежища в Британии.
«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», — говорится в материале.
По данным издания, мигранты могут быть направлены в Сербию, Албанию, Северную Македонию, а также Боснию и Герцеговину.
Ранее сообщалось, что беженцам с Украины тяжело получить работу в Британии.
Также стало известно, что в Британии семье палестинских беженцев выдали убежище по «украинской схеме».