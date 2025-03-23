Кинолог рассказал, что рыба полезна для собак

Кроме того, нужно удалить все кости, а лучше перемолоть кусочки в блендере, чтобы у собаки не было никакого шанса подавиться или проглотить острые части, рассказал Голубев. Черную пленку в крупных тушках нужно вычищать, а жабры и жаберные крышки удалять, если они крупные и жесткие.