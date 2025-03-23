Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: на акцию против действий Маска на посту главы DOGE вышли 400 человек

Протестующие собрались возле демонстрационного салона, в котором представлены автомобили компании Tesla.

Источник: Аргументы и факты

Более 400 человек в городе Роквилл в американском штате Мэриленд приняли участие в акции против деятельности предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE), сообщил телеканал CNN со ссылкой на демонстрантов.

Они собрались возле демонстрационного салона, в котором представлены автомобили компании Tesla. Её владельцем является Маск.

Протестующие представляют движение Tesla Takedown, участники которого призывают жителей США продавать автомобили и акции указанного автопроизводителя, чтобы выразить недовольство действиями предпринимателя.

По информации журналистов, 22 марта подобные акции протеста затронули 90 салонов Tesla. Демонстрации охватили 28 штатов и проходят уже пятую неделю. Телеканал также указывает на якобы резкий рост активности протестующих в рамках этой кампании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приобретёт новый автомобиль Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, который является его старшим советником.

Также сообщалось, что, по данным на 6 марта, которые привела газета The Washington Post, DOGE уволил с государственной службы около шести тысяч ветеранов.