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Челябинцы высказались о массовых увольнениях неэффективных сотрудников

Массовые увольнения нерезультативных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров, так считают 49% работающих челябинцев. Опрос, организованный сервисом SuperJob, выявил полярные оценки последствий такой практики.

По мнению 36% респондентов, увольнения снижают эффективность из-за сложностей с поиском более квалифицированных кадров. Про этом 24%, напротив, видят в этом позитивный эффект за счет улучшения микроклимата и мотивации.

Каждый четвертый опрошенный отмечает оздоровление атмосферы после ухода слабых звеньев, 36% фиксируют ухудшение (страхи о стабильности компании, критика критериев оценки).

Половина респондентов опасаются цепной реакции — роста нагрузки, передела влияния и последующего массового исхода команды. 30% уверены, что грамотная оптимизация укрепляет сплоченность сильных сотрудников.

Между прочим, женщины чаще акцентируют негативное влияние на атмосферу, мужчины — на падение производительности. Наиболее критичны к увольнениям граждане с зарплатой 50−100 тысяч рублей. Лояльнее других — респонденты с доходом до 50 тысяч рублей, ожидающие роста зарплат при перераспределении нагрузки.