Челябинцы высказались о массовых увольнениях неэффективных сотрудников

Между прочим, женщины чаще акцентируют негативное влияние на атмосферу, мужчины — на падение производительности. Наиболее критичны к увольнениям граждане с зарплатой 50−100 тысяч рублей. Лояльнее других — респонденты с доходом до 50 тысяч рублей, ожидающие роста зарплат при перераспределении нагрузки.