Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, погоня за Гретцки продолжается: обзор матча «Вашингтон» — «Флорида»

Александр Овечкин в семи заброшенных шайбах от вечного рекорда Гретцки.
В ночь на 23 марта 2025 года «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отличился двумя голевыми передачами, но забить так и не смог. Российский форвард установил очередное достижение, став седьмым игроком в истории лиги по количеству вратарей, против которых он набирал очки. Капитану «Вашингтона» осталось забросить всего 7 шайб, чтобы побить легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Подробнее о ходе матча, влиянии Овечкина на победу в нем, а также о новом рекорде великого ветерана — в материале URA.RU.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз»: перестрелка в первом периоде.
Матч между лидером Восточной конференции «Вашингтоном» и занимающей четвертую строчку «Флоридой» начался с настоящей голевой феерии. В первом периоде команды забросили на двоих шесть шайб, что стало одним из самых результативных игровых отрезков в сезоне НХЛ. По информации пресс-службы лиги, только в шести матчах нынешнего сезона было заброшено больше в пределах одного периода.
Счет в матче открыл форвард «столичных» Коннор Макмайкл на четвертой минуте при ассистенции Тома Уилсона. «Пантеры» быстро отыгрались — Сэм Беннетт восстановил равновесие на седьмой минуте. Затем «Вашингтон» снова вышел вперед благодаря шайбе Джона Карлсона на 13-й минуте. Однако «Флорида» и здесь не позволила соперникам уйти в отрыв — Сет Джонс сравнял счет спустя всего 92 секунды.
На этом голевая феерия не закончилась. Энтони Бовилье вывел хозяев вперед на 15-й минуте, но Джона Гаджович быстро восстановил паритет — 3:3 после первого периода.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз»: второй период и участие Овечкина.
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Второй период стал решающим в этом матче. Всего через семь секунд после его начала Том Уилсон убежал на рандеву с голкипером «Флориды» Витеком Ванечеком и вывел «Вашингтон» вперед. Менее чем через минуту преимущество хозяев увеличил Дилан Строум, реализовав передачу Александра Овечкина.
Российский форвард продолжил собирать очки — на 26-й минуте матча Эндрю Манджапане забросил шестую шайбу «Кэпиталз» с передачи Овечкина и Мартина Фехервари. Это окончательно деморализовало гостей, и в оставшееся время ни одна из команд больше не смогла отличиться.
Александр Овечкин провел на льду 20 минут игрового времени, нанес 5 бросков в створ ворот «Флориды», но забить так и не смог. Зато российский снайпер отметился двумя результативными передачами, продлив свою результативную серию до четырех игр подряд.
Новый рекорд Овечкина и погоня за Гретцки.
Матч против «Флориды» ознаменовался для Александра Овечкина очередным достижением. Чешский голкипер «Пантерз» Витек Ванечек стал 197-м вратарем, против которого россиянин набрал минимум одно очко в чемпионатах НХЛ. По этому показателю 39-летний форвард поднялся на седьмое место в истории лиги.
Более высокие результаты по этому необычному показателю принадлежат только шести игрокам: Яромиру Ягру (232 вратаря), Патрику Марло (212), Джо Торнтону (210), Марку Мессье (207), Рону Фрэнсису (203) и Сидни Кросби (202). Кроме того, благодаря двум результативным передачам Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории НХЛ по очкам, набранным в равных составах.
У россиянина теперь 1007 очков в равных составах в регулярных сезонах НХЛ, что позволило ему обойти легендарного Фила Эспозито. Лидирует по этому показателю все тот же Уэйн Гретцки с 1818 очками.
Главная же гонка Александра Овечкина продолжается — погоня за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На данный момент у российского форварда 888 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, в то время как у легендарного канадца — 894. Таким образом, для того чтобы превзойти это достижение, Овечкину необходимо забросить еще семь шайб.
Мнение экспертов: никто не остановит Овечкина.
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис выразил уверенность, что Александр Овечкин неизбежно побьет рекорд Уэйна Гретцки. «Никто не остановит Овечкина. Он побьет рекорд. Это невероятный рекорд, ведь это не просто “сыграть 1000 игр”, что я ни в коем случае не преуменьшаю. Просто это нечто большее, чем рекорд поколения, потому что два-три года назад никто не мог побить этот рекорд. А потом никто не побьет его рекорд еще много лет», — приводит слова Мориса журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в соцсети X (ранее Twitter)..
По словам тренера, когда рекорд будет побит, это станет невероятным событием для всего хоккейного мира. «Все только надеются, что это произойдет не в матче с ними».
Турнирное положение и предстоящие матчи.
После этой победы «Вашингтон Кэпиталз» набрал 102 очка и сохранил лидерство как в Восточной конференции, так и в общем зачете регулярного чемпионата НХЛ. Команда Спенсера Карбери стала первой в лиге, кто досрочно обеспечил себе участие в плей-офф.
«Флорида» с 87 очками занимает четвертую позицию в Восточной конференции. На данный момент ближайший преследователь «Вашингтона» отстает на 12 очков, что позволяет «столичным» завершать регулярный чемпионат в спокойном темпе.
Что касается серии встреч между этими командами в нынешнем сезоне, то «Вашингтон» выиграл все три матча против «Флориды». Общий счет в противостоянии — 14:7.
В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Калгари Флэймз» в овертайме со счетом 3:4. А «Юта» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:4.
Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках восточного противостояния. Болельщики продолжат следить за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.