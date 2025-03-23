Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, погоня за Гретцки продолжается: обзор матча «Вашингтон» — «Флорида»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис выразил уверенность, что Александр Овечкин неизбежно побьет рекорд Уэйна Гретцки. «Никто не остановит Овечкина. Он побьет рекорд. Это невероятный рекорд, ведь это не просто “сыграть 1000 игр”, что я ни в коем случае не преуменьшаю. Просто это нечто большее, чем рекорд поколения, потому что два-три года назад никто не мог побить этот рекорд. А потом никто не побьет его рекорд еще много лет», — приводит слова Мориса журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в соцсети X (ранее Twitter)..