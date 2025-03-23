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CNN Türk: прокуратура добивается ареста мэра Стамбула Имамоглу

Также ведомство просит отправить под стражу ещё нескольких подозреваемых.

Источник: Аргументы и факты

Генеральная прокуратура Стамбула добивается ареста мэра города Экрема Имамоглу, сообщил телеканал CNN Türk.

Соответствующее ходатайство ведомство передало в суд, который пока не принял решение. Также генпрокуратура просит отправить под стражу ещё нескольких подозреваемых.

Все они являются фигурантами двух уголовных дел, возбужденных по статьям о коррупции и терроризме.

Напомним, 19 марта Экрем Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционной операции. После этого в Турции начались массовые протесты. Всего в Стамбуле по подозрению в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе правоохранительные органы задержали около 100 человек.