CNN Türk: прокуратура добивается ареста мэра Стамбула Имамоглу

Напомним, 19 марта Экрем Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционной операции. После этого в Турции начались массовые протесты. Всего в Стамбуле по подозрению в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе правоохранительные органы задержали около 100 человек.