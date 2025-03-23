CNN Türk: прокуратура добивается ареста мэра Стамбула Имамоглу

Генеральная прокуратура Стамбула добивается ареста мэра города Экрема Имамоглу, сообщил телеканал CNN Türk.
Соответствующее ходатайство ведомство передало в суд, который пока не принял решение. Также генпрокуратура просит отправить под стражу ещё нескольких подозреваемых.
Все они являются фигурантами двух уголовных дел, возбужденных по статьям о коррупции и терроризме.
Напомним, 19 марта Экрем Имамоглу был задержан в рамках антикоррупционной операции. После этого в Турции начались массовые протесты. Всего в Стамбуле по подозрению в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе правоохранительные органы задержали около 100 человек.