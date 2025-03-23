Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +5 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В воскресенье, 23 марта, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 38% 758 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду, порывы до 16.

День Ангела сегодня, 23 марта, у Анастасии, Василисы, Виктора, Галины, Георгия, Дениса, Дмитрия, Киприана, Клавдии, Кондратия, Леонида, Марка, Михаила, Ники, Никифора, Павла, Феодоры.

Между прочим, 23 марта 2025 года отмечают Василисин день. Согласно народным приметам, сегодня следует отказаться от употребления крепких напитков. Наказанием для нарушивших этот запрет может стать серьезная болезнь.