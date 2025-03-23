До +5 градусов будет в воскресенье на Южном Урале

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду, порывы до 16.
День Ангела сегодня, 23 марта, у Анастасии, Василисы, Виктора, Галины, Георгия, Дениса, Дмитрия, Киприана, Клавдии, Кондратия, Леонида, Марка, Михаила, Ники, Никифора, Павла, Феодоры.
Между прочим, 23 марта 2025 года отмечают Василисин день. Согласно народным приметам, сегодня следует отказаться от употребления крепких напитков. Наказанием для нарушивших этот запрет может стать серьезная болезнь.