Светомузыкальный фонтан в Челябинске заработает ко Дню Победы

В обязанности подрядчика войдет сборка фонтанного комплекса, его тестирование и последующий запуск. Объект будет работать ежедневно с 12 до 22 часов. До 19 часов фонтан будет функционировать в статическом режиме, а в вечернее время — сопровождаться светомузыкальными эффектами.