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Светомузыкальный фонтан в Челябинске заработает ко Дню Победы

Администрация Челябинска ищет подрядчика для монтажа светомузыкального фонтана, который планируется ввести в эксплуатацию ко Дню Победы — 9 мая. На реализацию проекта выделено 7,6 млн рублей, согласно данным портала госзакупок.

Источник: Вечерний Челябинск

В обязанности подрядчика войдет сборка фонтанного комплекса, его тестирование и последующий запуск. Объект будет работать ежедневно с 12 до 22 часов. До 19 часов фонтан будет функционировать в статическом режиме, а в вечернее время — сопровождаться светомузыкальными эффектами.

Фонтан предназначен для эксплуатации в течение теплого сезона — до 15 сентября. Подрядчик должен обеспечить его обслуживание, а по окончании сезона — демонтировать и законсервировать оборудование.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 26 марта. Результаты объявят в этот же день.