Светомузыкальный фонтан в Челябинске заработает ко Дню Победы

В обязанности подрядчика войдет сборка фонтанного комплекса, его тестирование и последующий запуск. Объект будет работать ежедневно с 12 до 22 часов. До 19 часов фонтан будет функционировать в статическом режиме, а в вечернее время — сопровождаться светомузыкальными эффектами.
Фонтан предназначен для эксплуатации в течение теплого сезона — до 15 сентября. Подрядчик должен обеспечить его обслуживание, а по окончании сезона — демонтировать и законсервировать оборудование.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 26 марта. Результаты объявят в этот же день.