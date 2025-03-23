Число пострадавших в аварии в Тульской области выросло до десяти

Увеличилось количество пострадавших в аварии в Тульской области, где столкнулись четыре автомобиля. Об этом информирует пресс-служба полиции Тульской области.
«В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести», — сказано в релизе.
Среди пострадавших пятеро детей, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о восьмерых пострадавших. Напомним, на 199 километре трассы М-2 столкнулись 4 легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Также пришлось деблокировать и других пострадавших.
Перед этим сообщалось, что три человека пострадали в массовой аварии на липецкой трассе. Столкнулись две легковушки «Опель» и «Датсун», а также грузовой МАН.
Накануне массовая авария с участием около 100 машин произошла в Архангельской области.