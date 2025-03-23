Синоптик Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых тёплых в истории

Вильфанд подчеркнул, что стабилизировать процесс глобального потепления пока не удаётся. Одним из ключевых факторов, влияющих на климатическую ситуацию, является высокая температура океана. Его верхние слои, взаимодействующие с атмосферой, значительно нагрелись, что усиливает влияние на климатическую систему.
Рейтинг 2025 года среди самых тёплых лет станет известен лишь во второй половине года, после анализа всех собранных данных. Тем не менее, эксперты уже сейчас предполагают, что текущий год продолжит тенденцию к увеличению средних температур.
Ранее сообщалось, когда оптимально менять резину на летнюю. Смена резины начнётся после 25 марта, когда среднесуточная температура воздуха превысит +5 градусов. Обычно наиболее подходящий период для этой процедуры наступает после 8 апреля.