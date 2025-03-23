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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 марта 2025

В Иркутске воздух прогреется до +2 градусов 23 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 23 марта 2025 продолжает радовать жителей областного центра плюсовыми температурами. Правда, уже не такими высокими, как два дня назад. В Иркутском Гидрометцентре сообщили, что днем воздух прогреется до +2 градусов.

Погода в Иркутске 23 марта 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, температура 0…+2, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то там тоже сохраняются плюсовые температуры. При этом будет переменная облачность и мокрый снег. Ветер холодный — северо-западный 5−10 м/с с порывами до 20 м/с. Столбик термометра покажет отметку в +2…-3 градуса.