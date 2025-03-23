Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 марта 2025

Что касается остальных частей региона, то там тоже сохраняются плюсовые температуры. При этом будет переменная облачность и мокрый снег. Ветер холодный — северо-западный 5−10 м/с с порывами до 20 м/с. Столбик термометра покажет отметку в +2…-3 градуса.