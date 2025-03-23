Названы тяжелые болезни, о которых сигнализирует горечь во рту

Горечь во рту — неприятный и тревожный симптом. Она может быть сигналом серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом. Если эти ощущения долго не проходят или повторяются часто, это должно насторожить. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
— Если оставить такой симптом без внимания, то в последующем могут развиться серьезные заболевания желчных путей и печени (и других органов), которые потребуют длительного лечения. Нередко горечь является симптомом желчнокаменной болезни, гепатита, цирроза печени, — отметил медик.
Для уменьшения неприятного ощущения можно использовать народные средства, такие как семена льна, мед, барбарис или отвар ромашки. Однако, по словам эксперта, такие методы не устранят основную причину проблемы, а лишь облегчат симптом.
Важно пройти медицинское обследование, чтобы исключить серьезные заболевания, которые могут развиться при игнорировании горечи во рту. Этот симптом не стоит игнорировать, так как он может быть признаком заболеваний, требующих своевременного вмешательства.