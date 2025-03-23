Названы тяжелые болезни, о которых сигнализирует горечь во рту

Горечь во рту — неприятный и тревожный симптом. Она может быть сигналом серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом. Если эти ощущения долго не проходят или повторяются часто, это должно насторожить. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.